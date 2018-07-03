Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.07 – осенью 2016 года маскотом Мундиаля выбрали "Забиваку", но его сравнивали с гопниками, теперь о "Забиваке" никто и не вспомнит, ведь новым символом стало трио российских фанатов с хот-догами. Большинство обывателей, вместо того, чтобы протестовать вместе с Навальным – празднуют, потому что сборная победила Испанию на чемпионате мира.

Также в выпуске: Матвиенко – звезда танцпола. "Кровавый" дождь.