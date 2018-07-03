00:36
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
23°C 12°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
  • суббота
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля

Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы

Вести Кремля 69 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.07 – осенью 2016 года маскотом Мундиаля выбрали "Забиваку", но его сравнивали с гопниками, теперь о "Забиваке" никто и не вспомнит, ведь новым символом стало трио российских фанатов с хот-догами. Большинство обывателей, вместо того, чтобы протестовать вместе с Навальным – празднуют, потому что сборная победила Испанию на чемпионате мира.

Также в выпуске:

Матвиенко – звезда танцпола.

"Кровавый" дождь.

Теги: Новости России Вести Кремля
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 3 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
3 июля, 22:27 Главные новости 3 июля:Отравление детей, Янукович на футболе и договоренности Порошенко в Сербии
321
Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
3 июля, 22:05 Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Андрій Доценко 138
Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
3 июля, 20:01 Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
166
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
3 июля, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1720
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
3 июля, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 1032
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук