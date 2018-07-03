Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди

Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєдиВєсті Кремля 259 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 03.07 – восени 2016 року маскотом Мундіалю обрали "Забіваку", але його порівнювали до гопніків, тепер про "Забіваку" ніхто й не згадає, адже новим символом стало тріо російських фанатів з хот-догами. Більшість обивателів, замість того, щоби протестувати разом із Навальним – святкують, бо збірна перемогла Іспанію на чемпіонаті світу.
Також у випуску:
Матвієнко – звізда танцпола.
"Кровавий" дощ.
Джерело: 24 канал
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