Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 03.07 – восени 2016 року маскотом Мундіалю обрали "Забіваку", але його порівнювали до гопніків, тепер про "Забіваку" ніхто й не згадає, адже новим символом стало тріо російських фанатів з хот-догами. Більшість обивателів, замість того, щоби протестувати разом із Навальним – святкують, бо збірна перемогла Іспанію на чемпіонаті світу.

Також у випуску: Матвієнко – звізда танцпола. "Кровавий" дощ.