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      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности

      Вести Кремля 13 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" с 1 февраля в России пенсионеры имеют равные права перед законом. Например, попросить дополнительную материальную помощь в трудной жизненной ситуации. Кому-то не хватает денег на еду, а вот 70-летней Пугачевой – 40 миллионов на концерт. Генпрокуратура РФ принялась расследовать загадочную смерть группы подростков, которая произошла еще 60 лет назад.

      Также в выпуске:

      Русское православное гетто.

      Теги: Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
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