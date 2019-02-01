Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности

В свежем выпуске "Вести Кремля" с 1 февраля в России пенсионеры имеют равные права перед законом. Например, попросить дополнительную материальную помощь в трудной жизненной ситуации. Кому-то не хватает денег на еду, а вот 70-летней Пугачевой – 40 миллионов на концерт. Генпрокуратура РФ принялась расследовать загадочную смерть группы подростков, которая произошла еще 60 лет назад.

Также в выпуске: Русское православное гетто.