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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини

      Вєсті Кремля 493 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 1 лютого – у Росії пенсіонери мають рівні права перед законом. Наприклад, попросити додаткову матеріальну допомогу у скрутній життєвій ситуації. Комусь не вистачає грошей на їжу, а от 70-річній Пугачовій – 40 мільйонів на концерт. Генпрокуратура РФ прийнялась розслідувати загадкову смерть групи підлітків, яка сталася ще 60 років тому.

      Також у випуску: 

      Російське православне гетто.

       

      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля
      Джерело: 24 канал
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