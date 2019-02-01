Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 1 лютого – у Росії пенсіонери мають рівні права перед законом. Наприклад, попросити додаткову матеріальну допомогу у скрутній життєвій ситуації. Комусь не вистачає грошей на їжу, а от 70-річній Пугачовій – 40 мільйонів на концерт. Генпрокуратура РФ прийнялась розслідувати загадкову смерть групи підлітків, яка сталася ще 60 років тому.
Також у випуску:
Російське православне гетто.
Джерело: 24 канал
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