Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 февраля – Россия едва не потеряла своего "героя" Алексея Панина. Нет, он не умер от передоза или злоупотребления алкоголя, просто собрался переселиться в лучший мир. У США хватает союзников среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а потому РФ решили "передрать" себе тайны арабского успеха.
Также в выпуске:
В России до сих пор витает душок кисилевского интервью.
Источник: 24 канал
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