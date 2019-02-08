Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 февраля – Россия едва не потеряла своего "героя" Алексея Панина. Нет, он не умер от передоза или злоупотребления алкоголя, просто собрался переселиться в лучший мир. У США хватает союзников среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а потому РФ решили "передрать" себе тайны арабского успеха.

Также в выпуске: В России до сих пор витает душок кисилевского интервью.