23:56
8 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России
      Вєсті Кремля
      23:44, сегодня
      Вести.UA: Охранник для Януковича. Долговременные заработки Насирова
      Вєсті.UA
      22:23, сегодня
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы
      Згадати все
      21:40, 6 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Вести Кремля: Путешествия "героев" Путина. Верблюжья сила России

      Вести Кремля 8 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 февраля – Россия едва не потеряла своего "героя" Алексея Панина. Нет, он не умер от передоза или злоупотребления алкоголя, просто собрался переселиться в лучший мир. У США хватает союзников среди стран Ближнего Востока и Северной Африки, а потому РФ решили "передрать" себе тайны арабского успеха.

      Также в выпуске:

      В России до сих пор витает душок кисилевского интервью.

      blog_ava
      Почему среди кандидатов в президенты Украины так мало женщин и какие у них шансы
      сегодня
      4900
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      сегодня , 22:35 Главные новости 8 февраля:меморандум кандидатов в президенты, трагедия с футболистами в Бразилии
      100
      Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      сегодня , 22:01 Возможен ли реванш вчерашних "регионалов"?
      Наталя Ромашова 162
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      сегодня , 16:54 Кандидаты в президенты Украины-2019: список
      105833
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      сегодня , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 4404
      Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      сегодня , 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
      Наталя Боднар 138
      Вести Кремля. Жванецкий нанес двойной удар по россиянам. Киселев-2 из "Роснефти"
       20 января 2017 , 00:07
      "Вести Кремля". Главные проблемы России, новый друг Кремля – Северная Корея
       12 марта 2015 , 23:00
      Вести Кремля. "Зеленый человечек" может возглавить Кремль. Россия – планета Плюк
       20 марта 2017 , 23:39
      Вести Кремля. Сливки. Пропагандная артиллерия Кремля. Церквобанк
       6 мая 2017 , 19:42
      Вести Кремля. Сливки: Мечты санкционного мазохиста Путина. Русский ребрендинг Солсбери
       3 января , 14:30
      Выпуск новостей 12 октября по состоянию на 11:00
       12 октября 2016 , 12:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук