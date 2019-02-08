Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 лютого – Росія ледь не втратила свого "героя" Олексія Паніна. Ні, він не помер від передозу чи зловживання алкоголю, просто зібрався переселитися в кращий світ. В США вистачає союзників серед країн Близького Сходу та Північної Африки, а тому РФ вирішили "передерти" й собі таємниці арабського успіху.
Також у випуску:
У Росії досі витає душок кісільовського інтерв'ю.
Джерело: 24 канал
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