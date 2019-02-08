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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії

      Вєсті Кремля 82 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 лютого – Росія ледь не втратила свого "героя" Олексія Паніна. Ні, він не помер від передозу чи зловживання алкоголю, просто зібрався переселитися в кращий світ. В США вистачає союзників серед країн Близького Сходу та Північної Африки, а тому РФ вирішили "передерти" й собі таємниці арабського успіху.

      Також у випуску:

      У Росії досі витає душок кісільовського інтерв'ю.

      blog_ava
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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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