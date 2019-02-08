Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 лютого – Росія ледь не втратила свого "героя" Олексія Паніна. Ні, він не помер від передозу чи зловживання алкоголю, просто зібрався переселитися в кращий світ. В США вистачає союзників серед країн Близького Сходу та Північної Африки, а тому РФ вирішили "передерти" й собі таємниці арабського успіху.

Також у випуску: У Росії досі витає душок кісільовського інтерв'ю.