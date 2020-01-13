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      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ

      Вести Кремля 15 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 13 января – после Рождества Путин посетил Сирию, в частности помолился в христианском храме. Президент страны Асад убежден, что Трампу следует пройтись по священной дороге в Дамаск для того, чтобы помириться со всеми. Российские танки готовы погрузить свое дуло в российскую политику. В РФ на следующих выборах появится партия разработчика игры "World of Tanks".

      Также в выпуске:

      Ледяная пещера в общежитии "элитного" села на Урале.

       

       

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин Дональд Трамп Башар Асад
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