Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 13 января – после Рождества Путин посетил Сирию, в частности помолился в христианском храме. Президент страны Асад убежден, что Трампу следует пройтись по священной дороге в Дамаск для того, чтобы помириться со всеми. Российские танки готовы погрузить свое дуло в российскую политику. В РФ на следующих выборах появится партия разработчика игры "World of Tanks".

Также в выпуске: Ледяная пещера в общежитии "элитного" села на Урале.