Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – після Різдва Путін відвідав Сирію, зокрема помолився в християнському храмі. Президент країни Асад переконаний, що Трампу слід пройтися священною дорогою в Дамаск задля того, щоб помиритися зі всіма. Російські танки готові занурити своє дуло в російську політику. В РФ на наступних виборах з'явиться партія розробника гри "World of Tanks".

Також у випуску: Крижана печера в гуртожитку "елітного" села на Уралі. Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 січня 2020: