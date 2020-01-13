Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 січня – після Різдва Путін відвідав Сирію, зокрема помолився в християнському храмі. Президент країни Асад переконаний, що Трампу слід пройтися священною дорогою в Дамаск задля того, щоб помиритися зі всіма. Російські танки готові занурити своє дуло в російську політику. В РФ на наступних виборах з'явиться партія розробника гри "World of Tanks".
Також у випуску:
Крижана печера в гуртожитку "елітного" села на Уралі.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 січня 2020:
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