Вести Кремля: Путин – вирусолог. Интервью с коронавирусом

В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 марта – едва ли не самым известным пародистом в России является Максим Галкин. Путин во времена коронавируса в стороне стоять тоже не смог. Поэтому перевоплотился в врача-вирусолога. На России решили переплюнуть американсое шоу Larry King live, куда приходили едва не самые известные люди США. В Рашке же пригласили на интервью сам коронавирус.

Также в выпуске Киселев нашел виновных в коронавирусе. Премия Дарвина во время пандемии. Смотрите видео "Вести Кремля" за 25 марта 2020