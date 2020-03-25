Вести Кремля: Путин – вирусолог. Интервью с коронавирусом
В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 марта – едва ли не самым известным пародистом в России является Максим Галкин. Путин во времена коронавируса в стороне стоять тоже не смог. Поэтому перевоплотился в врача-вирусолога. На России решили переплюнуть американсое шоу Larry King live, куда приходили едва не самые известные люди США. В Рашке же пригласили на интервью сам коронавирус.
Также в выпуске
Киселев нашел виновных в коронавирусе.
Премия Дарвина во время пандемии.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 25 марта 2020
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии