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      Вести Кремля: Путин – вирусолог. Интервью с коронавирусом

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      В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 марта – едва ли не самым известным пародистом в России является Максим Галкин. Путин во времена коронавируса в стороне стоять тоже не смог. Поэтому перевоплотился в врача-вирусолога. На России решили переплюнуть американсое шоу Larry King live, куда приходили едва не самые известные люди США. В Рашке же пригласили на интервью сам коронавирус.

      Также в выпуске

      Киселев нашел виновных в коронавирусе.

      Премия Дарвина во время пандемии.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 25 марта 2020

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Коронавирус Covid-19 Владимир Путин Вести Кремля
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