Вєсті Кремля: Путін – вірусолог. Інтерв'ю з коронавірусом

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 березня – чи не найвідомішим пародистом на Росії є Максим Галкін. Путін в часи коронавірусу осторонь стояти теж не зміг. Тому перевтілився у лікаря – вірусолога. На Росії вирішили переплюнути американьске шоу Larry King live, куди приходили чи не найвідоміші люди США. В Рашці ж запросили на інтерв'ю сам коронавірус.

Також у випуску Кисельов знайшов винних у коронавірусі. Премія Дарвіна в час пандемії.