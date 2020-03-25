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      Вєсті Кремля: Путін – вірусолог. Інтерв'ю з коронавірусом

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 березня – чи не найвідомішим пародистом на Росії є Максим Галкін. Путін в часи коронавірусу осторонь стояти теж не зміг. Тому перевтілився у лікаря – вірусолога. На Росії вирішили переплюнути американьске шоу Larry King live, куди приходили чи не найвідоміші люди США. В Рашці ж запросили на інтерв'ю сам коронавірус.

      Також у випуску

      Кисельов знайшов винних у коронавірусі.

      Премія Дарвіна в час пандемії.

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Коронавірус Covid-19 Володимир Путін Вєсті Кремля
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