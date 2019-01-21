Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21 января – перед новым годом гениальный комбинатор Рогозин придумал не менее гениальную схему, как легко и непринужденно распилить один триллион государственных денег. "Роскосмос" захотел создать систему "Государево око". Удивительно, что телевидение РФ не показало погружение Путина в прорубь. Возможно, что-то пошло не так?

Также в выпуске: Новый батальон путинской армии. В интернет в России – только по паспорту!