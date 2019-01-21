Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 21 января – перед новым годом гениальный комбинатор Рогозин придумал не менее гениальную схему, как легко и непринужденно распилить один триллион государственных денег. "Роскосмос" захотел создать систему "Государево око". Удивительно, что телевидение РФ не показало погружение Путина в прорубь. Возможно, что-то пошло не так?
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Новый батальон путинской армии.
В интернет в России – только по паспорту!
Источник: 24 канал
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