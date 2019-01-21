22:37
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Таємна причина, чому Вілкул йде в президенти. Кива дивує!
      Вєсті.UA
      20:28, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці

      Вєсті Кремля 213 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21 січня – перед новим роком геніальний комбінатор Рогозін придумав не менш геніальну схему, як легко і невимушено розпиляти один трильйон державних грошей. "Роскосмос" захотів створити систему "Государєве око". Дивно, що телебачення РФ не показало занурення Путіна в ополонку. Можливо, щось пішло не так?

      Також у випуску:

      Новий батальйон путінської армії. 

      В інтернет в Росії – тільки за паспортом!

      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      сьогодні , 21:30 #10yearschallenge: як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років
      439
      Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      сьогодні , 21:00 Бюджетні гроші течуть рікою: нові сенсаційні деталі корупційних оборудок в аеропорту "Миколаїв"
      Тетяна Мартинюк 257
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      сьогодні , 20:01 "Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною
      Дмитро Гнап 584
      "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      сьогодні , 19:01 "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"
      Злой Одессит 2358
      "Вєсті Кремля". Зникнення Путіна та пророцтво для Росії
       13 березня 2015 , 22:59
      "Вєсті Кремля". Головні проблеми Росії, новий друг Кремля – Північна Корея
       12 березня 2015 , 22:50
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
       11 грудня 2018 , 23:20
      Вєсті Кремля. Чому патріарх Кирил не може забути пінгвінів. В Росії насмішили битвою роботів
       22 лютого 2016 , 20:52
      Вєсті Кремля. Слівкі. Третій ГРУшник. Епічне звільнення Навального
       29 вересня 2018 , 18:41
      Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
       7 липня 2018 , 18:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук