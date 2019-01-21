Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 21 січня – перед новим роком геніальний комбінатор Рогозін придумав не менш геніальну схему, як легко і невимушено розпиляти один трильйон державних грошей. "Роскосмос" захотів створити систему "Государєве око". Дивно, що телебачення РФ не показало занурення Путіна в ополонку. Можливо, щось пішло не так?
Також у випуску:
Новий батальйон путінської армії.
В інтернет в Росії – тільки за паспортом!
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі