Вести Кремля. Путин "без звезд". Прогулы Слуцкого по этике
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 22.03 – Путин искренне признавался, что учился "нормально", звезд с неба не хватал, но школьная программа тогда была не слишком интересна. В России ничего нового и необычного, там все настолько стабильно, что сексуальные домогательства депутата Слуцкого традиционно проигнорировали.
Также в выпуске:
Сила языка жестов: что они означают и к чему приводят.
Как игнорирования со стороны федеральных телеканалов полностью отражают самую суть русского народа.
Источник: 24 Канал
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