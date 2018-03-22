Вести Кремля. Путин "без звезд". Прогулы Слуцкого по этике

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 22.03 – Путин искренне признавался, что учился "нормально", звезд с неба не хватал, но школьная программа тогда была не слишком интересна. В России ничего нового и необычного, там все настолько стабильно, что сексуальные домогательства депутата Слуцкого традиционно проигнорировали.

Также в выпуске: Сила языка жестов: что они означают и к чему приводят. Как игнорирования со стороны федеральных телеканалов полностью отражают самую суть русского народа.