Вєсті Кремля. Путін "без звьозд". Прогули Слуцького з етики
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 22.03 – Путін щиро зізнавався, що вчився "нормально", зірок з неба не хапав, але шкільна програма тоді була не надто цікава. У Росії нічого нового і незвичайного, там усе настільки стабільно, що сексуальні домагання депутата Слуцького традиційно проігнорували.
Також у випуску:
Сила мови жестів: що вони означають та до чого призводять.
Як ігнорування з боку федеральних телеканалів повністю відзеркалюють саму суть російського народу.
Джерело: 24 Канал
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