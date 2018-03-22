Вєсті Кремля. Путін "без звьозд". Прогули Слуцького з етики

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 22.03 – Путін щиро зізнавався, що вчився "нормально", зірок з неба не хапав, але шкільна програма тоді була не надто цікава. У Росії нічого нового і незвичайного, там усе настільки стабільно, що сексуальні домагання депутата Слуцького традиційно проігнорували.

Також у випуску: Сила мови жестів: що вони означають та до чого призводять. Як ігнорування з боку федеральних телеканалів повністю відзеркалюють саму суть російського народу.