Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 20 декабря – слишком частые инъекции ботокса оказывает пагубное влияние на деятельность головного мозга. Путин, например, полюбляет писать свою альтернативную историю, в частности украинскую. Российские депутаты поддержали в первом чтении закон о суверенном интернете. Конечно, откладывать роды "Чебурнета" не стали и сразу же решили провести тренировку.
Также в выпуске:
Радикальные методы Пини.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 20 декабря 2020:
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