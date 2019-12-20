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      Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"

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      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 грудня – занадто часті ін'єкції ботоксу мають згубний вплив на діяльність головного мозку. Путін, наприклад, полюблює писати свою альтернативну історію, зокрема українську. Російські депутати підтримали в першому читанні закон про суверенний інтернет. Звісно, відкладати пологи "Чебурнету" не стали і одразу ж вирішили провести тренування.

      Також у випуску: 

      Радикальні методи Пині.

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 20 грудня 2020:

       

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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