Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 грудня – занадто часті ін'єкції ботоксу мають згубний вплив на діяльність головного мозку. Путін, наприклад, полюблює писати свою альтернативну історію, зокрема українську. Російські депутати підтримали в першому читанні закон про суверенний інтернет. Звісно, відкладати пологи "Чебурнету" не стали і одразу ж вирішили провести тренування.
Також у випуску:
Радикальні методи Пині.
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 20 грудня 2020:
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