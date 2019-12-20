Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 грудня – занадто часті ін'єкції ботоксу мають згубний вплив на діяльність головного мозку. Путін, наприклад, полюблює писати свою альтернативну історію, зокрема українську. Російські депутати підтримали в першому читанні закон про суверенний інтернет. Звісно, відкладати пологи "Чебурнету" не стали і одразу ж вирішили провести тренування.

Також у випуску: Радикальні методи Пині. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 20 грудня 2020: