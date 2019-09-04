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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Вести Кремля: Путин хочет посадить всех. Инновации по-русски

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      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 сентября – жителя Бурятии оштрафовали за фотографии рыцарей, обвинив в пропаганде нацизма. Вероятно, в РФ решили не разбираться в специфике крестов, а потому могут арестовывать и математиков за плюсы в примерах и азартных нацистов за "крестики-нолики". Жители воронежского села сделали "невероятное" открытие – столб с бесплатным wi-fi.

      Также в выпуске:

      Дух главного нациста Гитлера вселился в новую жертву. 

      Смотрите полное видео "Вести Кремля" за 4 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости России Вести Кремля Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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