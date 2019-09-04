Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 вересня – жителя Бурятії оштрафували за фотографії лицарів, звинувативши у пропаганді нацизму. Ймовірно у РФ вирішили не розбиратися в специфіці хрестів, а тому можуть арештовувати і математиків за плюси в прикладах, і азартних нацистів за "хрестики-нулики". Жителі воронезького села зробили зробили "неймовірне" відкриття – стовп з безкоштовним wi-fi.

Також у випуску: Дух головного нациста Гітлера вселився в нову жертву.

Джерело: 24 канал