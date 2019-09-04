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      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи

      Вєсті Кремля 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 вересня – жителя Бурятії оштрафували за фотографії лицарів, звинувативши у пропаганді нацизму. Ймовірно у РФ вирішили не розбиратися в специфіці хрестів, а тому можуть арештовувати і математиків за плюси в прикладах, і азартних нацистів за "хрестики-нулики". Жителі воронезького села зробили зробили "неймовірне" відкриття – стовп з безкоштовним wi-fi.

      Також у випуску:

      Дух головного нациста Гітлера вселився в нову жертву. 

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      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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