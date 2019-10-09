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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник

      40 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 октября – российские агенты постепенно захватывают мир, выдавая себя за людей нетрадиционной половой ориентации. Путину установили очередной памятник, но на самом деле – это просто очередной туалет для птиц.

      Также в выпуске:

      Автобус номер 200.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 9 октября 2019:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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