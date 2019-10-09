Вести Кремля: Путин и его "элитное" подразделение. Пине поставили памятник
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 9 октября – российские агенты постепенно захватывают мир, выдавая себя за людей нетрадиционной половой ориентации. Путину установили очередной памятник, но на самом деле – это просто очередной туалет для птиц.
Также в выпуске:
Автобус номер 200.
Смотрите видео "Вести Кремля" за 9 октября 2019:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 9 октября: дело против Порошенко и столкновения возле Золотогосегодня , 22:44
-
"Решалы", которые хотят обогащаться,– Шабунин сказал, кто блокирует отмену неприкосновенностисегодня , 21:48
-
История создания литий-ионных батарей: чем трое ученых заслужили Нобелевскую премию по химиисегодня , 21:43
Комментарии