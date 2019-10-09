Вєсті Кремля: Путін і його "елітний" підрозділ. Пині поставили пам'ятник
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 9 жовтня – російські агенти поступово захоплюють світ, прикриваючи себе за людей нетрадиційної статевої орієнтації. Путіну встановили черговий пам'ятник, але насправді – це просто туалет для птахів.
Також у випуску:
Автобус номер 200.
Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 9 жовтня 2019:
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