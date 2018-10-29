Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.10 – Путин пополнил свою коллекцию поясов – теперь там не только пояс силы, но и пояс "оленевода". Так и до пояса верности недалеко. Рогозин обратил свой взгляд от "хлябий небесных" к "хлябиям земным". Российский аграрий в серьезной опасности.
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Как называть: "избирательный ящик" или все же "урна".
Меню Милонова – шаверма "Милонич".
Источник: 24 канал
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