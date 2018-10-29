Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 26.10 – Путин пополнил свою коллекцию поясов – теперь там не только пояс силы, но и пояс "оленевода". Так и до пояса верности недалеко. Рогозин обратил свой взгляд от "хлябий небесных" к "хлябиям земным". Российский аграрий в серьезной опасности.

Также в выпуске: Как называть: "избирательный ящик" или все же "урна". Меню Милонова – шаверма "Милонич".