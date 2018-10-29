Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 26.10 – Путін поповнив свою колекцію поясів – тепер там не лише пояс сили, але й пояс "оленєвода". Так і до пояса вірності недалеко. Рогозін звернув свій погляд від "хлябій нєбесних" до "хлябій земних". Російський аграрій у серйозній небезпеці.
Також у випуску:
Як називати: "ізбєратєльний ящік" чи все ж таки "урна".
Меню Мілонова – шаверма "Мілоніч".
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі