23:56
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, сегодня
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести Кремля
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски

      30 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 ноября – все знают, что Россия и новейшие технологии – это вещи несовместимые. Но в этот раз Путин превзошел сам себя, потому что решил, что побороть коррупцию и бюрократию в РФ поможет искусственный интеллект. Пока Путин говорит о том, что продолжительность жизни в России увеличилась на 7 лет, в больницах переломы ног лечат швабрами.

      Также в выпуске:

      Россия – источник сумасшедших на экранах телевизоров.

      Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 11 ноября:

       

      blog_ava
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня
      1156
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      сегодня , 22:20 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      Ірина Вихрущ 274
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      сегодня , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 631
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сегодня , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 2568
      Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      сегодня , 19:23 Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      Ірина Поліщук 138
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня , 18:00 Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 1156
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук