Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 11 ноября – все знают, что Россия и новейшие технологии – это вещи несовместимые. Но в этот раз Путин превзошел сам себя, потому что решил, что побороть коррупцию и бюрократию в РФ поможет искусственный интеллект. Пока Путин говорит о том, что продолжительность жизни в России увеличилась на 7 лет, в больницах переломы ног лечат швабрами.

Также в выпуске: Россия – источник сумасшедших на экранах телевизоров. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 11 ноября: