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      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи

      49 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 листопада – всі знають, що Росія та новітні технології – це речі несумісні. Але цього разу Путін перевершив сам себе, бо вирішив, що побороти корупцію та бюрократію у РФ допоможе штучний інтелект. Поки Путін говорить про те, що тривалість життя у Росії збільшилося на 7 років, у лікарнях переломи ніг лікують швабрами.

      Також у випуску:

      Росія – джерело божевільних на екранах телевізорів.

      Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 11 листопада:

       

      blog_ava
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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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