Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 листопада – всі знають, що Росія та новітні технології – це речі несумісні. Але цього разу Путін перевершив сам себе, бо вирішив, що побороти корупцію та бюрократію у РФ допоможе штучний інтелект. Поки Путін говорить про те, що тривалість життя у Росії збільшилося на 7 років, у лікарнях переломи ніг лікують швабрами.

Також у випуску: Росія – джерело божевільних на екранах телевізорів. Дивіться повний випуск "Вєсті Кремля" за 11 листопада: