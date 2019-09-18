Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 сентября – дед с особым рвением, похоже, бросился готовиться к президентским выборам в 2024 году. И именно поэтому имеем очень, просто таки чрезвычайно плохие новости, – для Израиля. Недавно Жириновский начал активно косить под солнцесияющего.
Также в выпуске:
Ракета и корейцы – разводка питерская.
Протестные настроения.
Чиновница в болоте.
Источник: 24 канал
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