Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 18 сентября – дед с особым рвением, похоже, бросился готовиться к президентским выборам в 2024 году. И именно поэтому имеем очень, просто таки чрезвычайно плохие новости, – для Израиля. Недавно Жириновский начал активно косить под солнцесияющего.

Также в выпуске: Ракета и корейцы – разводка питерская. Протестные настроения. Чиновница в болоте.

Источник: 24 канал