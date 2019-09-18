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      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню

      Вєсті Кремля 107 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 18 вересня – дєд із особливим завзяттям, схоже, кинувся готуватись до президентських виборів у 2024 році. І саме тому, маємо дуже, просто таки надзвичайно погані новини, – для Ізраїлю. Нещодавно Жиріновський почав активно косити під сонцесяйного.

      Також у випуску:

      Ракета і корейці – разводка пітєрская.

      Протестні настрої.

      Чиновниця в болоті.

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      Теги: Новини Росії Вєсті Кремля Володимир Путін Володимир Жиріновський
      Джерело: 24 канал
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