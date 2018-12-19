Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.12 – странно, когда половое возбуждение реализуется путем демонстрации половых органов вне половых контактов публичным лицом, управляющим целым государством. На последние Олимпийски игры россиян не допустили из-за массового употребления спортсменами допинга. На всемирных соревнованиях россияне пока изгои. Но выход есть: за дело взялся патриарх Кирилл

Также в выпуске: "Пакращення" уголовного кодекса России. Сказка про крашеный снег, или Чудеса в Кемеровской области.