Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.12 – странно, когда половое возбуждение реализуется путем демонстрации половых органов вне половых контактов публичным лицом, управляющим целым государством. На последние Олимпийски игры россиян не допустили из-за массового употребления спортсменами допинга. На всемирных соревнованиях россияне пока изгои. Но выход есть: за дело взялся патриарх Кирилл
Также в выпуске:
"Пакращення" уголовного кодекса России.
Сказка про крашеный снег, или Чудеса в Кемеровской области.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Россия не реагирует на дипломатические сигналы уже пять лет, нужны другие шаги, – дипломатсегодня , 22:55
-
Переговоры по Донбассу стоит перенести из Беларуси в "реально нейтральную страну", – Геращенкосегодня , 21:36
-
Не только "дырявые" дисплеи: Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камерысегодня , 21:03
Комментарии