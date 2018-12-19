23:51
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, сегодня
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла

      Вести Кремля 92 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести Кремля" за 19.12 – странно, когда половое возбуждение реализуется путем демонстрации половых органов вне половых контактов публичным лицом, управляющим целым государством. На последние Олимпийски игры россиян не допустили из-за массового употребления спортсменами допинга. На всемирных соревнованиях россияне пока изгои. Но выход есть: за дело взялся патриарх Кирилл

      Также в выпуске:

      "Пакращення" уголовного кодекса России.

      Сказка про крашеный снег, или Чудеса в Кемеровской области.

      Теги: Владимир Путин Новости России Патриарх Кирилл Вести Кремля
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      сегодня , 22:26 Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      219
      Одна история о "Русском мире"
      сегодня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      сегодня , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3652
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      сегодня , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 34
      Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      сегодня , 20:01 Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      Яніна Ткачук 219
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук