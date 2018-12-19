23:54
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, сьогодні
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, сьогодні
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила

      Вєсті Кремля 201 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.12 – дивно, коли статеве збудження реалізується шляхом демонстрації статевих органів поза ситуаціями статевих контактів публічною особою, яка керує цілою державою. На останні Олімійські ігри Росіян не допустили через масове вживання спортсменами заборонених препаратів. На всесвітніх змаганнях росіяни поки ізгої. Але вихід є: за справу узявся патріарх Кирил.

      Також у випуску:

      "Пакращєння" кримінального кодексу Росії.

      Казка про фарбований сніг, або Дива у Кемеровській області.

      Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля Патріарх Кирил
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      сьогодні , 22:15 Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      2499
      Одна история о "Русском мире"
      сьогодні , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      сьогодні , 21:30 Як виглядала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 6358
      Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      сьогодні , 21:00 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      Яніна Ткачук 293
      Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      сьогодні , 20:01 Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити
      Яніна Ткачук 652
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук