Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 19.12 – дивно, коли статеве збудження реалізується шляхом демонстрації статевих органів поза ситуаціями статевих контактів публічною особою, яка керує цілою державою. На останні Олімійські ігри Росіян не допустили через масове вживання спортсменами заборонених препаратів. На всесвітніх змаганнях росіяни поки ізгої. Але вихід є: за справу узявся патріарх Кирил.
Також у випуску:
"Пакращєння" кримінального кодексу Росії.
Казка про фарбований сніг, або Дива у Кемеровській області.
Джерело: 24 канал
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