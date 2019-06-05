Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 июня – Роскосмос ищет добровольца для полета в космос. Зная, как "летают" российские ракеты, желающих не много. Но есть один доброволец, которого точно не жалко. Тем более Путин стремится быть во всем первый. Пока весь мир смотрел самый ожидаемый фильм – "Мстители: финал", россияне смотрели свое кино. Очень странное, но ведь свое.
Также в выпуске:
Всевидящий Путин.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
ПЦУ показала видео голосования, на котором ликвидировали Киевский патриархатсегодня , 00:38
-
Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии4 июня , 23:59
-
Полиция убивает, Аваков прикрывает: столкновения в Переяслав-Хмельницком, где убили ребенка4 июня , 22:54
Комментарии