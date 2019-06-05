Вести Кремля: Путин летит в космос. Мстители и русское кино

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 4 июня – Роскосмос ищет добровольца для полета в космос. Зная, как "летают" российские ракеты, желающих не много. Но есть один доброволец, которого точно не жалко. Тем более Путин стремится быть во всем первый. Пока весь мир смотрел самый ожидаемый фильм – "Мстители: финал", россияне смотрели свое кино. Очень странное, но ведь свое.

Также в выпуске: Всевидящий Путин.

Источник: 24 канал