Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 червня – Роскосмос шукає добровольця для польоту у космос. Знаючи, як "літають" російські ракети, охочих не багато. Але є один доброволець, якого точно не шкода. Тим паче Путін прагне бути у всьому перший. Поки весь світ дивився найочікуваніший фільм – "Месники: фінал", росіяни дивилися своє кіно. Дуже дивне, але ж своє.
Також у випуску:
Всевидящий Путін.
Джерело: 24 канал
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