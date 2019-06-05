Вєсті Кремля: Путін летить в космос. Месники та російське кіно

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 4 червня – Роскосмос шукає добровольця для польоту у космос. Знаючи, як "літають" російські ракети, охочих не багато. Але є один доброволець, якого точно не шкода. Тим паче Путін прагне бути у всьому перший. Поки весь світ дивився найочікуваніший фільм – "Месники: фінал", росіяни дивилися своє кіно. Дуже дивне, але ж своє.

Також у випуску: Всевидящий Путін.

Джерело: 24 канал