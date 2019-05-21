Вести Кремля: Путин любит Ксению Троянскую. Полковники деда Пу

В программе за 21 мая – Собчак, известную как "светскую львицу", назначили генпродюсером телеканала "Супер". Это все любовь и показательный страх самого Пини перед оппозиционеркой. Но из нее может не получиться рабочая лошадка. Фантастические состояния полковники РФ получают за скромный труд. Там есть известная поговорка – плох тот полковник, который не желает стать полковником Путиным.

Также в выпуске: В России предлагают ввести шестичасовой рабочий день. Центральноазиатский литератор снова взялся за перо.

Источник: 24 канал