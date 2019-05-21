Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 травня – Собчак, відому як "світську левицю", призначили генпродюсером телеканалу "Супер". То все любов та показовий страх самого Пині перед опозиціонеркою. Але з неї може не вийти робоча конячка. Фантастичні статки полковники РФ отримують за скромну працю. Там є відома приказка – поганий той полковник, який не бажає стати полковником Путіном.

Також у випуску: У Росії пропонують ввести шестигодинний робочий день. Центральноазійський літератор знову взявся за перо.

Джерело: 24 канал