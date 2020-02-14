Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы

В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 февраля – в России на портрет Путина или молиться, или бормотать что-то под нос. В противном случае – жди увольнения. Так и случилось с офицером-подводником, который матерился на портрет русского царя, когда был пьян. Россия протянула американскому брату руку помощи – антикоронавирусных роботов, а скрывается в этом железном костюме ведущий Дмитрий Киселев.

Также в выпуске: Как российские заключенные снимают клипы Смотрите программу "Вести Кремля" за 13 февраля 2020: