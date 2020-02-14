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      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
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      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
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      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы

      Вести Кремля 30 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 февраля – в России на портрет Путина или молиться, или бормотать что-то под нос. В противном случае – жди увольнения. Так и случилось с офицером-подводником, который матерился на портрет русского царя, когда был пьян. Россия протянула американскому брату руку помощи – антикоронавирусных роботов, а скрывается в этом железном костюме ведущий Дмитрий Киселев.

      Также в выпуске:

      Как российские заключенные снимают клипы

      Смотрите программу "Вести Кремля" за 13 февраля 2020:

       

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      13 февраля
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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Вести Кремля
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