Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 февраля – в России на портрет Путина или молиться, или бормотать что-то под нос. В противном случае – жди увольнения. Так и случилось с офицером-подводником, который матерился на портрет русского царя, когда был пьян. Россия протянула американскому брату руку помощи – антикоронавирусных роботов, а скрывается в этом железном костюме ведущий Дмитрий Киселев.
Также в выпуске:
Как российские заключенные снимают клипы
Смотрите программу "Вести Кремля" за 13 февраля 2020:
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