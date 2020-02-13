Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 лютого – у Росії на портрет Путіна або молитися, або бурмотіти щось під ніс. В іншому випадку – чекай на звільнення. Так і сталось з офіцером-підводником, який матюкався на портрет російського царя, коли був п'яний. Росія простягнула американському брату руку допомоги – антикоронавірусні роботи, а ховається у цьому залізному костюмі ведучий Дмитро Кисельов.
Також у випуску:
Як російські ув'язнені знімають кліпи
Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 11 лютого 2020:
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
В Оман до Зеленського прилітав глава Радбезу РФ Патрушев – довірена особа Путіна, – ЗМІ13 лютого , 23:30
-
Це що за лайно? Як пранк у ліфті показав реальну підтримку Путіна13 лютого , 22:42
-
Головні новини 13 лютого: компанії з виробництва зброї Коломойського, санкції США проти Росії13 лютого , 22:01
Коментарі