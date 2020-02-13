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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи

      33 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля / Колаж 24 каналу

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 лютого – у Росії на портрет Путіна або молитися, або бурмотіти щось під ніс. В іншому випадку – чекай на звільнення. Так і сталось з офіцером-підводником, який матюкався на портрет російського царя, коли був п'яний. Росія простягнула американському брату руку допомоги – антикоронавірусні роботи, а ховається у цьому залізному костюмі ведучий Дмитро Кисельов.

      Також у випуску:

      Як російські ув'язнені знімають кліпи

      Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 11 лютого 2020:

       

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      13 лютого
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Володимир Путін Вєсті Кремля
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