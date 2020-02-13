Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 13 лютого – у Росії на портрет Путіна або молитися, або бурмотіти щось під ніс. В іншому випадку – чекай на звільнення. Так і сталось з офіцером-підводником, який матюкався на портрет російського царя, коли був п'яний. Росія простягнула американському брату руку допомоги – антикоронавірусні роботи, а ховається у цьому залізному костюмі ведучий Дмитро Кисельов.

Також у випуску: Як російські ув'язнені знімають кліпи Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 11 лютого 2020: