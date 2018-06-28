Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина

Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей РогозинаВести Кремля 152 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 28.06 – любопытство – это путь в будущее. А так как Владимир Путин тоже человек, то любопытство завело его... на самое глубокое дно в мире. Рогозин приравнял космос к религии. Во время своего выступления генеральный пастор "Роскосмоса" объявил о 10 заповедей, на которых будет опираться его приход.
Также в выпуске:
Медведев уснул на футбольном чемпионате.
Путин подписал указ, который позволяет россиянам собирать хворост, ягоды и грибы.
Источник: 24 Канал
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