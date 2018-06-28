Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.06 – цікавість – це шлях у майбутнє. А так як Володимир Путін теж людина, то цікавість завела його аж ... на найглибше дно у світі. Рогозін прирівняв космос до релігії. Під час свого виступу генеральний пастор "Роскосмосу" він оголосив про 10 заповідей, на яких опиратиметься його парафія.

Також у випуску: Медвєдєв заснув на футбольному чемпіонаті. Путін підписав указ, який дозволяє росіянам збирати хмиз, ягоди та гриби.