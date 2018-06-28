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Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
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Телеканал новин 24 Програми Вєсті Кремля

Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна

Вєсті Кремля 292 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.06 – цікавість – це шлях у майбутнє. А так як Володимир Путін теж людина, то цікавість завела його аж ... на найглибше дно у світі. Рогозін прирівняв космос до релігії. Під час свого виступу генеральний пастор "Роскосмосу" він оголосив про 10 заповідей, на яких опиратиметься його парафія.

Також у випуску:

Медвєдєв заснув на футбольному чемпіонаті.

Путін підписав указ, який дозволяє росіянам збирати хмиз, ягоди та гриби.

 

 

Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля релігія
Джерело: 24 Канал
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