Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна

Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей РогозінаВєсті Кремля 292 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.06 – цікавість – це шлях у майбутнє. А так як Володимир Путін теж людина, то цікавість завела його аж ... на найглибше дно у світі. Рогозін прирівняв космос до релігії. Під час свого виступу генеральний пастор "Роскосмосу" він оголосив про 10 заповідей, на яких опиратиметься його парафія.
Також у випуску:
Медвєдєв заснув на футбольному чемпіонаті.
Путін підписав указ, який дозволяє росіянам збирати хмиз, ягоди та гриби.
Джерело: 24 Канал
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