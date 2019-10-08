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      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова

      186 Читати новину українською
      Вести Кремля
      Вести Кремля / 24 канал

      В свежем выпуске "Вестей Кремля" за 8 октября – россияне обычно обращаются к Путину с помощью крупных надписей, которые можно увидеть с воздуха. Похоже, они действительно верят, что всевидящий дед сидит на облаке и смотрит, чем там холопы занимаются. Внезапно исчез чеченский миньон Путина – Кадыров. Все поняли, что уважаемого Рамзана Ахматовича отравили. Вот почему Путин поехал в горы с Шойгу.

      Также в выпуске:

      Чертова дюжина Путина.

      Грета накажет Путина или взорвет ему мозг.

      Смотрите видео "Вести Кремля" за 8 октября 2019 года:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Рамзан Кадыров Владимир Путин Новости России Вести Кремля
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