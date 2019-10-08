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      Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова

      1123 Читать новость на русском
      Вєсті Кремля
      Вєсті Кремля / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 жовтня – росіяни зазвичай звертаються до Путіна через великі написи, які можна побачити з повітря. Схоже, вони дійсно вірять, що всєвідящій дєд сидить на хмарі і дивиться, чим там холопи займаються. Раптово зник чеченський міньйон Путіна – Кадиров. Всі зрозуміли, що шановного Рамзана Ахматовича отруїли. От чому Путін поїхав в гори з Шойгу, а не з ним.

      Також у випуску:

      Чортова дюжина Путіна.

      Грета покарає Путіна або підірве йому мозок.

      Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 8 жовтня 2019:

       

      blog_ava
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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін Рамзан Кадиров
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