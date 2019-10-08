Вєсті Кремля: Путін на небі. Хто отруїв Кадирова

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 жовтня – росіяни зазвичай звертаються до Путіна через великі написи, які можна побачити з повітря. Схоже, вони дійсно вірять, що всєвідящій дєд сидить на хмарі і дивиться, чим там холопи займаються. Раптово зник чеченський міньйон Путіна – Кадиров. Всі зрозуміли, що шановного Рамзана Ахматовича отруїли. От чому Путін поїхав в гори з Шойгу, а не з ним.

Також у випуску: Чортова дюжина Путіна. Грета покарає Путіна або підірве йому мозок. Дивіться відео "Вєсті Кремля" за 8 жовтня 2019: