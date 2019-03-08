Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 марта – глава российского МИД Сергей Лавров уже старый и ни на что не способен, поэтому Владимир Путин решил найти ему замену. И, кажется, достойный кандидат есть – конь Вандер Вальс. Дмитрий Медведев сконфузился из-за приветствия с 8 марта. Он записал обращение на борту самолета, начертив в воздухе непонятные закорючки вместо цифры "восемь".

Также в выпуске: Новинки космической отрасли в Роскосмосе. В России падает экономика и все остальное.