Вести Кремля: Путин нашел замену Лаврову. Бесконечность Медведева
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 8 марта – глава российского МИД Сергей Лавров уже старый и ни на что не способен, поэтому Владимир Путин решил найти ему замену. И, кажется, достойный кандидат есть – конь Вандер Вальс. Дмитрий Медведев сконфузился из-за приветствия с 8 марта. Он записал обращение на борту самолета, начертив в воздухе непонятные закорючки вместо цифры "восемь".
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Источник: 24 канал
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