Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 березня – очільник російського МЗС Сергій Лавров вже старий та ні на що не здатний, тому Володимир Путін вирішив знайти йому заміну. І, здається, гідний кандидат є – кінь Вандер Вальс. Дмитро Медведєв сконфузився через привітання з 8 березня. Він записав звернення на борту літака, накресливши в повітрі незрозумілі карлючки замість цифри "вісім".

Також у випуску: Новинки космічної галузі у "Роскосмосі". У Росії падає економіка і все інше.