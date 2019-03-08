Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 березня – очільник російського МЗС Сергій Лавров вже старий та ні на що не здатний, тому Володимир Путін вирішив знайти йому заміну. І, здається, гідний кандидат є – кінь Вандер Вальс. Дмитро Медведєв сконфузився через привітання з 8 березня. Він записав звернення на борту літака, накресливши в повітрі незрозумілі карлючки замість цифри "вісім".
Також у випуску:
Новинки космічної галузі у "Роскосмосі".
У Росії падає економіка і все інше.
Джерело: 24 канал
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