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      Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва

      Вєсті Кремля 491 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 8 березня – очільник російського МЗС Сергій Лавров вже старий та ні на що не здатний, тому Володимир Путін вирішив знайти йому заміну. І, здається, гідний кандидат є – кінь Вандер Вальс. Дмитро Медведєв сконфузився через привітання з 8 березня. Він записав звернення на борту літака, накресливши в повітрі незрозумілі карлючки замість цифри "вісім".

      Також у випуску: 

      Новинки космічної галузі у "Роскосмосі".

      У Росії падає економіка і все інше.

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      Теги: Сергій Лавров Вєсті Кремля Володимир Путін Дмитро Медведєв
      Джерело: 24 канал
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