Вести Кремля: Путин определил средний класс. Старец предсказал будущее России

В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 марта – в Европе 21 доллар в день считают бедностью, а в России 8 долларов – средним классом. У кого есть обувь и 3 пары носков без дырок – тот уже богат. Депутат России Ольга Шарапова встречалась со старцем, чтобы узнать, какое будущее ждет Россию. Тот сказал – "процветание". Однако, скорее всего, старцем был Путин.

Также в выпуске: Ахиллесов мост в России. Путин наградил миллиардера почетным званием. Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 20 марта 2020: