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      Вести Кремля: Путин определил средний класс. Старец предсказал будущее России

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      В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 марта – в Европе 21 доллар в день считают бедностью, а в России 8 долларов – средним классом. У кого есть обувь и 3 пары носков без дырок – тот уже богат. Депутат России Ольга Шарапова встречалась со старцем, чтобы узнать, какое будущее ждет Россию. Тот сказал – "процветание". Однако, скорее всего, старцем был Путин.

      Также в выпуске:

      Ахиллесов мост в России.

      Путин наградил миллиардера почетным званием.

      Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 20 марта 2020:

       

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости политики Владимир Путин Вести Кремля
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