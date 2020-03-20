Вести Кремля: Путин определил средний класс. Старец предсказал будущее России
В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 марта – в Европе 21 доллар в день считают бедностью, а в России 8 долларов – средним классом. У кого есть обувь и 3 пары носков без дырок – тот уже богат. Депутат России Ольга Шарапова встречалась со старцем, чтобы узнать, какое будущее ждет Россию. Тот сказал – "процветание". Однако, скорее всего, старцем был Путин.
Также в выпуске:
Ахиллесов мост в России.
Путин наградил миллиардера почетным званием.
Смотрите полный выпуск "Вести Кремля" за 20 марта 2020:
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