Вєсті Кремля: Путін визначив середній клас. Старець передбачив майбутнє Росії
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 березня – у Європі 21 долар на день вважають бідністю, а у Росії 8 доларів – середнім класом. У кого є взуття і 3 пари шкарпеток без дірок – той уже заможний. Депутатка Росії Ольга Шарапова зустрічалась зі старцем, аби дізнатись, яке майбутнє чекає Росію. Той сказав – "процвєтаніє". Однак, найімовірніше, старцем був Путін.
Також у випуску:
Ахілесів міст у Росії.
Путін нагородив мільярдера поважним званням.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі