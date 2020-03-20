Вєсті Кремля: Путін визначив середній клас. Старець передбачив майбутнє Росії

У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 березня – у Європі 21 долар на день вважають бідністю, а у Росії 8 доларів – середнім класом. У кого є взуття і 3 пари шкарпеток без дірок – той уже заможний. Депутатка Росії Ольга Шарапова зустрічалась зі старцем, аби дізнатись, яке майбутнє чекає Росію. Той сказав – "процвєтаніє". Однак, найімовірніше, старцем був Путін.

Також у випуску: Ахілесів міст у Росії. Путін нагородив мільярдера поважним званням.