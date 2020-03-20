23:34
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Вєсті Кремля: Путін визначив середній клас. Старець передбачив майбутнє Росії

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 березня – у Європі 21 долар на день вважають бідністю, а у Росії 8 доларів – середнім класом. У кого є взуття і 3 пари шкарпеток без дірок – той уже заможний. Депутатка Росії Ольга Шарапова зустрічалась зі старцем, аби дізнатись, яке майбутнє чекає Росію. Той сказав – "процвєтаніє". Однак, найімовірніше, старцем був Путін.

      Також у випуску:

      Ахілесів міст у Росії.

      Путін нагородив мільярдера поважним званням.

      В Росії зафіксували ще 54 випадки зараження коронавірусом
      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини політики Володимир Путін Вєсті Кремля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:26 Новини про коронавірус 20 березня: надзвичайна ситуація в Києві, третя українка померла в Італії
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 22:03 Залишаюсь вдома з чистими руками: які челенджі про коронавірус ширяться в мережі
      Ярослав Голобородько
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук