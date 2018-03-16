Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вести Кремля 22:50, 16 марта 167 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16.03 – Путин перед выборами в России замахнулся на космос, однако у них нет даже ракеты. Поэтому приходится оседлать вундервафли и покорять другие миры. У главного дипломата Сергея Лаврова после резкого заявления британского Минобороны начались провалы в памяти.
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Золотой дождь в Якутии.
Путин хочет пойти работать таксистом.
Источник: 24 Канал
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