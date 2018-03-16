Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова

В свежем выпуске "Вести Кремля" за 16.03 – Путин перед выборами в России замахнулся на космос, однако у них нет даже ракеты. Поэтому приходится оседлать вундервафли и покорять другие миры. У главного дипломата Сергея Лаврова после резкого заявления британского Минобороны начались провалы в памяти.

Также в выпуске: Золотой дождь в Якутии. Путин хочет пойти работать таксистом.