Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова

У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 16.03 – Путін перед виборами у Росії замахнувся на космос, проте у них немає навіть ракети. Тому доводиться осідлати вундервафлі і підкорювати інші світи. У головного дипломата Сергія Лаврова після різкої заяви британського Міноборони почалися провали у пам'яті.

Також у випуску: Золотий дощ у Якутії. Путін хоче піти працювати таксистом.