Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля 22:41, 16 березня 488 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті Кремля" за 16.03 – Путін перед виборами у Росії замахнувся на космос, проте у них немає навіть ракети. Тому доводиться осідлати вундервафлі і підкорювати інші світи. У головного дипломата Сергія Лаврова після різкої заяви британського Міноборони почалися провали у пам'яті.
Також у випуску:
Золотий дощ у Якутії.
Путін хоче піти працювати таксистом.
Джерело: 24 Канал
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