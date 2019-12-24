Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 24 декабря – перед визитом Владимира Путина на остров Гогланд произошло обезвреживание минного поля. Адвокаты якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз отправлялся в Москву "выгонять Путина", планируют обжаловать его задержание в Европейском суде по правам человека.
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"Дедушка" в поезде.
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