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      Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії

      Вєсті Кремля 121 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 грудня – перед візитом Володимира Путіна до острову Гогланд відбулося знешкодження мінного поля. Адвокати якутського шамана Олександра Габишева, який декілька разів відправлявся до Москви "виганяти Путіна", планують оскаржити його затримання в Європейському суді з прав людини.

      Також у випуску:

      "Дєдушка" в поїзді.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Володимир Путін
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