Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 грудня – перед візитом Володимира Путіна до острову Гогланд відбулося знешкодження мінного поля. Адвокати якутського шамана Олександра Габишева, який декілька разів відправлявся до Москви "виганяти Путіна", планують оскаржити його затримання в Європейському суді з прав людини.

Також у випуску: "Дєдушка" в поїзді.