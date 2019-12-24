Вєсті Кремля: Путін зупинив володаря морів. Битва екстрасенсів у Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 грудня – перед візитом Володимира Путіна до острову Гогланд відбулося знешкодження мінного поля. Адвокати якутського шамана Олександра Габишева, який декілька разів відправлявся до Москви "виганяти Путіна", планують оскаржити його затримання в Європейському суді з прав людини.
Також у випуску:
"Дєдушка" в поїзді.
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