Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 декабря – Владимир Путин решил 700 миллионов долларов вложить в восстановление завода и порта в Сирии. Однако последние новости о находках кокаина на портах в РФ дают понять, что же задумали российские власти. В России появились билборды с надписью "После нас – тишина" и изображением запуска баллистической ракеты.

Также в выпуске: Ставка Кадырова.