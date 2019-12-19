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      СТРЕЛЬБА В МОСКВЕ ВОЗЛЕ ФСБ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВЛАДИМИР ПУТИН ИТОГИ 2019
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      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
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      Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России

      Вести Кремля 50 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 декабря – Владимир Путин решил 700 миллионов долларов вложить в восстановление завода и порта в Сирии. Однако последние новости о находках кокаина на портах в РФ дают понять, что же задумали российские власти. В России появились билборды с надписью "После нас – тишина" и изображением запуска баллистической ракеты.

      Также в выпуске:

      Ставка Кадырова.

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      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Владимир Путин Сергей Лавров Вести Кремля
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