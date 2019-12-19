Вести Кремля: Путин отстраивает Сирию ради Лаврова. Запугивание от России
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 19 декабря – Владимир Путин решил 700 миллионов долларов вложить в восстановление завода и порта в Сирии. Однако последние новости о находках кокаина на портах в РФ дают понять, что же задумали российские власти. В России появились билборды с надписью "После нас – тишина" и изображением запуска баллистической ракеты.
Также в выпуске:
Ставка Кадырова.
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