Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 грудня – Володимир Путін вирішив 700 мільйонів доларів вложити в відновлення заводу та порта у Сирії. Однак останні новини про знахідки кокаїну на портах в РФ дає зрозуміти, що ж задумала російська влада. У Росії з'явились білборди з надписом "Після нас – тиша" та зображенням запуску балістичної ракети.
Також у випуску:
Ставка Кадирова.
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