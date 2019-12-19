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      СТРІЛЯНИНА У МОСКВІ БІЛЯ ФСБ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВОЛОДИМИР ПУТІН ПІДСУМКИ 2019
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      Вєсті Кремля: Путін відбудовує Сирію заради Лаврова. Залякування від Росії

      Вєсті Кремля 166 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 19 грудня – Володимир Путін вирішив 700 мільйонів доларів вложити в відновлення заводу та порта у Сирії. Однак останні новини про знахідки кокаїну на портах в РФ дає зрозуміти, що ж задумала російська влада. У Росії з'явились білборди з надписом "Після нас – тиша" та зображенням запуску балістичної ракети.

      Також у випуску:

      Ставка Кадирова. 

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Сергій Лавров
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