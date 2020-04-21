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      Вести Кремля: Путин переписал сценарий Twin Peaks. Русская церковь и инопланетяне

      Вести Кремля - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 апреля – запись поздравления Путина с Пасхой странным образом вышел почти в 30 годовщину появления на экранах американского сериала "Твин Пикс". Кроме этого, Кабаевич надел не какую-то традиционную косоворотку, а свитер с эмблемой Loro P. Русская православная церковь приравняла инопланетян к чертям.

      Також у випуску:

      Боротьба з безхатьками в РФ.

      Поліцейські затримуються в карантині.

      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости России Владимир Путин Вести Кремля
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