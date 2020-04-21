Вести Кремля: Путин переписал сценарий Twin Peaks. Русская церковь и инопланетяне
В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 апреля – запись поздравления Путина с Пасхой странным образом вышел почти в 30 годовщину появления на экранах американского сериала "Твин Пикс". Кроме этого, Кабаевич надел не какую-то традиционную косоворотку, а свитер с эмблемой Loro P. Русская православная церковь приравняла инопланетян к чертям.
Також у випуску:
Боротьба з безхатьками в РФ.
Поліцейські затримуються в карантині.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 13:50 Методы Лукашенко не помогли: в Беларуси резко растет количество больных на COVID-19
сегодня , 17:32 Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Люди напуганы и не хотят прислушиваться к Лукашенко: журналист о ситуации с COVID-19 в Беларусисегодня , 18:40
-
Толпа в Святогорской лавре: что будет с посетителями богослужениясегодня , 16:25
-
Герой или манкурт: Усик дал скандальное интервью пропагандистамсегодня , 15:30
-
На границе Украины зафиксировали рекордный минимум въездов-выездовсегодня , 13:52
-
Сами музейщики выступают против открытия выставочных залов на время карантинасегодня , 14:42
-
Карантин продолжат: у Зеленского посоветовались о смягчениисегодня , 14:43
Предложения партнеров
Комментарии