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      Вєсті Кремля: Путін переписав сценарій Twin Peaks. Російська церква й інопланетяни

      Вєсті Кремля - Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 квітня – запис привітання Путіна з Великоднем дивним чином вийшов майже в 30 річницю появи на екранах американського серіалу "Твін Пікс". Крім цього, Кабаєвич одягнув не якусь традиційну косоворотку, а светр з емблемою Loro P. Російська православна церква прирівняла інопланетян до бісів.

      Також у випуску:

      Боротьба з безхатьками в РФ.

      Поліцейські затримуються в карантині.

      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Вєсті Кремля
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