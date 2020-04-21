Вєсті Кремля: Путін переписав сценарій Twin Peaks. Російська церква й інопланетяни
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 21 квітня – запис привітання Путіна з Великоднем дивним чином вийшов майже в 30 річницю появи на екранах американського серіалу "Твін Пікс". Крім цього, Кабаєвич одягнув не якусь традиційну косоворотку, а светр з емблемою Loro P. Російська православна церква прирівняла інопланетян до бісів.
Також у випуску:
Боротьба з безхатьками в РФ.
Поліцейські затримуються в карантині.
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